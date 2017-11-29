10:12 29 ноября 2017 0

Участок дороги от Широтной до Гольцова не просто темный, но еще и скользкий Фото: Евгений К., «ВКонтакте»

В Тюмени жители одного из районов Восточного округа возмутились из-за странного содержания дороги, ведущей от улицы Широтной до улицы Василия Гольцова — там нет ни одного фонаря, а тротуары покрыты толстым слоем льда. Фотографии безымянной дороги люди выложили в социальные сети.

«Дорога в промежутке от Широтной до Василия Гольцова, где ходят тысячи людей и детей, нет ни одного фонаря совершенно, настолько темно, что даже лиц не видно уже года два точно! Да и вся эта дорога покрыта льдом, толстым льдом!!! Неужели этот участок ничей?! Где администрация, УК?», — написал тюменец Евгений К. в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Эта же запись появилась и в других местных группах в соцсетях.

«Летели дни и шли года. Участок, видимо, ничей» Фото: Евгений К., «ВКонтакте»

«В центре так же», «А где льда нет-то??? В центре так же „толстый“ лед», «Во дворах еще хуже», «Вот загляни внутрь города, увидишь всю суть, а то всё набережную выставляют и выставляют, вот что надо выставлять», — пишут комментаторы, а один из пользователей ответил автору поста стихами. «Дорога жизни… толща льда… Где ходят тысячи людей, Там лиц не видно, фонарей… Летели дни и шли года. Участок, видимо, ничей», — написал Вячеслав Ч.

Как выяснилось, за уборку данного участка отвечает компания «Перестройка», которая находится на субподряде у городского генподрядчика АО «ТОДЭП» (Тюменское областное дорожно-эксплуатационное управление), а также некое частное лицо, которому принадлежат земельные участки с частью тротуаров. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила квартальный данного участка Анастасия Кадочникова, отметив, что частного собственника сейчас нет в городе. «Участок дороги находится на содержании подрядной организации, которая сегодня почистит там лед», — сообщила квартальный.

Получить комментарий по поводу отсутствия освещения оперативно не удалось: в производственно-техническом отделе Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Тюмени не брали трубку.