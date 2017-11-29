{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
10:12  29 ноября 2017 0

«Там лиц не видно, фонарей». Тюменцы написали стихи про темную и скользкую дорогу

Участок дороги от Широтной до Гольцова не просто темный, но еще и скользкийФото: Евгений К., «ВКонтакте»

В Тюмени жители одного из районов Восточного округа возмутились из-за странного содержания дороги, ведущей от улицы Широтной до улицы Василия Гольцова — там нет ни одного фонаря, а тротуары покрыты толстым слоем льда. Фотографии безымянной дороги люди выложили в социальные сети.

«Дорога в промежутке от Широтной до Василия Гольцова, где ходят тысячи людей и детей, нет ни одного фонаря совершенно, настолько темно, что даже лиц не видно уже года два точно! Да и вся эта дорога покрыта льдом, толстым льдом!!! Неужели этот участок ничей?! Где администрация, УК?», — написал тюменец Евгений К. в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Эта же запись появилась и в других местных группах в соцсетях.

«Летели дни и шли года. Участок, видимо, ничей»
Фото: Евгений К., «ВКонтакте»

«В центре так же», «А где льда нет-то??? В центре так же „толстый“ лед», «Во дворах еще хуже», «Вот загляни внутрь города, увидишь всю суть, а то всё набережную выставляют и выставляют, вот что надо выставлять», — пишут комментаторы, а один из пользователей ответил автору поста стихами. «Дорога жизни… толща льда… Где ходят тысячи людей, Там лиц не видно, фонарей… Летели дни и шли года. Участок, видимо, ничей», — написал Вячеслав Ч.

Как выяснилось, за уборку данного участка отвечает компания «Перестройка», которая находится на субподряде у городского генподрядчика АО «ТОДЭП» (Тюменское областное дорожно-эксплуатационное управление), а также некое частное лицо, которому принадлежат земельные участки с частью тротуаров. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила квартальный данного участка Анастасия Кадочникова, отметив, что частного собственника сейчас нет в городе. «Участок дороги находится на содержании подрядной организации, которая сегодня почистит там лед», — сообщила квартальный.

Получить комментарий по поводу отсутствия освещения оперативно не удалось: в производственно-техническом отделе Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Тюмени не брали трубку.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров