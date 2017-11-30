15:20 30 ноября 2017 0

Медведев отметил важность вопроса для граждан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о ситуации с выплатой пенсий в стране. В ходе встречи с журналистами российских телеканалов он в прямом эфире заявил, что в Пенсионном фонде России «все в порядке».

«Хочу абсолютно официально сказать от имени правительства и от имени Пенсионного фонда. Деньги на выплаты пенсий в полном объёме есть, и никаких проблем не будет, вообще никаких проблем не будет», — цитирует Медведева RT. Он отметил также, что эта тема для всех граждан очень чувствительна и никаких двусмысленностей в этом плане быть не должно. «Деньги есть, всё будет выплачиваться», — добавил премьер.

Ранее премьер-министр заявлял, что «деньги будут», когда делился планами по увеличению пенсий. В правительстве планируют увеличить их за счет повышения доходов бюджета в ближайшие три года.При этом экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин ранее в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что деньги у правительства на выплату пенсий закончились.