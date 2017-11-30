18:42 30 ноября 2017 0

Епископ Тихон хочет проверить все возможные версии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Русской православной церкви по-прежнему остаются вопросы по поводу «царских останков». Есть сомнения по поводу экспертиз, которые проводятся следствием по делу об убийстве царской семьи. Об этом сообщил секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы епископ Тихон (Шевкунов).

«Генетические экспертизы еще продолжаются. Они ведутся абсолютно независимо. Но у некоторых к ним есть вопросы», — цитирует священнослужителя ТАСС. Так, сомнениям подвергается стоматологическая экспертиза. Поскольку, по мнению епископа, император Николай II «вряд ли мог так серьезно запустить свои зубы».

Иерарх также отмечает, что на данный момент существует множество факторов как «за», так и «против» подлинности останков, поэтому нужно проверить все версии. «Мы не торопимся ни к какой годовщине, мы не стремимся отрапортовать, мы спокойно занимаемся своим делом», — заключил он.

Ранее Патриарх Кирилл допускал, что найденные на Ганиной Яме и Поросенковом логе останки принадлежат Николаю II и его семье. В связи с этим вопросом РПЦ решила провести Архиерейского собор.