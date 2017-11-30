{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:42  30 ноября 2017 0

«Вряд ли император мог так запустить зубы». У РПЦ остались вопросы к результатам экспертизы «царских останков»

Открытие центра
Епископ Тихон хочет проверить все возможные версииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге
все новости сюжета

У Русской православной церкви по-прежнему остаются вопросы по поводу «царских останков». Есть сомнения по поводу экспертиз, которые проводятся следствием по делу об убийстве царской семьи. Об этом сообщил секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы епископ Тихон (Шевкунов).

«Генетические экспертизы еще продолжаются. Они ведутся абсолютно независимо. Но у некоторых к ним есть вопросы», — цитирует священнослужителя ТАСС. Так, сомнениям подвергается стоматологическая экспертиза. Поскольку, по мнению епископа, император Николай II «вряд ли мог так серьезно запустить свои зубы».

Иерарх также отмечает, что на данный момент существует множество факторов как «за», так и «против» подлинности останков, поэтому нужно проверить все версии. «Мы не торопимся ни к какой годовщине, мы не стремимся отрапортовать, мы спокойно занимаемся своим делом», — заключил он.

Ранее Патриарх Кирилл допускал, что найденные на Ганиной Яме и Поросенковом логе останки принадлежат Николаю II и его семье. В связи с этим вопросом РПЦ решила провести Архиерейского собор.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров