04:46 03 декабря 2017 0

На разработку головного убора ушло около года ФОТО: официальная страница компании Nike в Instagram

Популярная компания Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб Pro Hijab.

Как сообщает «Лента.ру», на разработку специалисты компании потратили около года. Хиджаб изготовлен из воздухонепроницаемого эластичного материала и представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. В России головной убор можно приобрести за 2590 рублей на официальном сайте Nike.

Премьера первой модели спортивного хиджаба прошла в марте этого года. В рекламе принимали участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад, передает «Экономика сегодня».