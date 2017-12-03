На разработку головного убора ушло около года
Популярная компания Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб Pro Hijab.
Как сообщает «Лента.ру», на разработку специалисты компании потратили около года. Хиджаб изготовлен из воздухонепроницаемого эластичного материала и представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. В России головной убор можно приобрести за 2590 рублей на официальном сайте Nike.
Премьера первой модели спортивного хиджаба прошла в марте этого года. В рекламе принимали участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад, передает «Экономика сегодня».