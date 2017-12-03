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03 декабря 2017
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Главные новости Москвы
04:46  03 декабря 2017 0

Поступил в продажу первый в мире спортивный хиджаб. ВИДЕО

На разработку головного убора ушло около годаФОТО: официальная страница компании Nike в Instagram

Популярная компания Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб Pro Hijab.

Как сообщает «Лента.ру», на разработку специалисты компании потратили около года. Хиджаб изготовлен из воздухонепроницаемого эластичного материала и представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. В России головной убор можно приобрести за 2590 рублей на официальном сайте Nike.

Премьера первой модели спортивного хиджаба прошла в марте этого года. В рекламе принимали участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад, передает «Экономика сегодня».

Александр Черноскутов
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