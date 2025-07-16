Появилось видео, как мосты на трассе в Якутии размыло водой

В Оймяконском районе Якутии после проливных дождей произошел резкий подъем воды в реках, что привело к подтоплению дорог и дворов, а также повреждению мостов. Видео с места подтопления появилось в Сети.
«В Оймяконском районе сохраняется подтопление населенных пунктов», — сообщили в telegram-каналке МЧС по Республике Саха. По данным ведомства, из-за обильных осадков вышли из берегов реки Индигирка, Куйдусун и Нера.
В результате непогоды десятки дворов оказались в воде в населенных пунктах Орто-Балаган, Куйдусун, Оймякон и Усть-Нера. Подтоплены участки автодорог: на 100-м километре региональной трассы «Оймякон» и на 1032-м километре федеральной трассы «Колыма».
В экстренном порядке подготовлены пункты временного размещения жителей. По информации спасателей, четыре таких центра уже готовы принять людей: в доме культуры имени М. И. Заболоцкого в селе Орто-Балаган, на базе школы имени Н. М. Заболоцкого в селе Томтор, в интернате средней школы имени Н. О. Кривошапкина и в детском саду №25 Чуоранчык в Оймяконе. В район направлена оперативная группа со спасателями МЧС России для координации действий по ликвидации последствий стихии и оказания помощи населению.
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