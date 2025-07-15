На замену Boeing и Airbus в России есть два-три года

Россия ускорит создание новых отечественных гражданских самолетов, чтобы начать заменять в авиапарках Boeing и Airbus. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по развитию авиационной промышленности 15 июля поручил завершить опытно-конструкторские работы по всем проектам воздушных судов и поддержать создание производств. У России осталось два-три года до того, как западные самолеты начнут выходить из летной годности, а их дорогой ремонт компаниям придется закладывать в стоимость билетов, объяснили URA.RU эксперты.
В условиях санкций создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности регионов. Также новые российские самолеты нужны, чтобы достичь стратегической цели — увеличить транспортную мобильность граждан в полтора раза к 2030 году, отметил Мишустин.
Независимость российской гражданской авиации призван федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов», который входит в нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». На его реализацию за шесть лет из бюджета планируют выделить 765 млрд рублей, сказал премьер.
«Прежде всего – на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем. И всего перечня наукоемкого оборудования. Речь идет о разработке действительно уникальной продукции, пока не имеющей российских аналогов, выпуск которой необходимо освоить», — уточнил глава правительства.
Мишустин назвал ключевые вызовы, которые предстоит преодолеть российскому авиапрому. Прежде всего, нужно довести до успешного завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым программам, заявил он.
«Предварительные результаты есть. В частности, вчера была успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе летных испытаний нашего флагмана МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория на базе Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолеты для местного сообщения — „Байкал“ и совместный с белорусами самолет „Освей“», — сказал премьер.