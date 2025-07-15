На замену Boeing и Airbus в России есть два-три года

Какие самолеты сделают быстрее всего

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Бортовое оборудование самолета МС-21 накануне успешно протестировали, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Бортовое оборудование самолета МС-21 накануне успешно протестировали, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин Фото:

Россия ускорит создание новых отечественных гражданских самолетов, чтобы начать заменять в авиапарках Boeing и Airbus. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по развитию авиационной промышленности 15 июля поручил завершить опытно-конструкторские работы по всем проектам воздушных судов и поддержать создание производств. У России осталось два-три года до того, как западные самолеты начнут выходить из летной годности, а их дорогой ремонт компаниям придется закладывать в стоимость билетов, объяснили URA.RU эксперты.

За шесть лет на развитие гражданской авиации из федерального бюджета выделят 765 млрд рублей, отметил Мишустин
За шесть лет на развитие гражданской авиации из федерального бюджета выделят 765 млрд рублей, отметил Мишустин
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В условиях санкций создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности регионов. Также новые российские самолеты нужны, чтобы достичь стратегической цели — увеличить транспортную мобильность граждан в полтора раза к 2030 году, отметил Мишустин.

Независимость российской гражданской авиации призван федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов», который входит в нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». На его реализацию за шесть лет из бюджета планируют выделить 765 млрд рублей, сказал премьер.

«Прежде всего – на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем. И всего перечня наукоемкого оборудования. Речь идет о разработке действительно уникальной продукции, пока не имеющей российских аналогов, выпуск которой необходимо освоить», — уточнил глава правительства.
Superjet-100 c отечественным двигателем планируют сертифицировать до конца этого года
Superjet-100 c отечественным двигателем планируют сертифицировать до конца этого года
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Мишустин назвал ключевые вызовы, которые предстоит преодолеть российскому авиапрому. Прежде всего, нужно довести до успешного завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым программам, заявил он.

«Предварительные результаты есть. В частности, вчера была успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе летных испытаний нашего флагмана МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория на базе Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолеты для местного сообщения — „Байкал“ и совместный с белорусами самолет „Освей“», — сказал премьер.