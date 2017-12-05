09:30 05 декабря 2017 0

«СанхХуан» продолжают искать, хотя экипаж уже признали погибшим Фото: Дарья Савкина © URA.RU

Минобороны Аргентины заявило, что мощность взрыва в районе исчезновения субмарины «Сан-Хуан» превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте. Это удалось установить после проведения пробного взрыва соответствующей мощности.

Звук от эксперимента, проведенного на глубине 40 метров, оказался слабее, чем от зафиксированного в ноябре в зоне пропажи подлодки, сообщает газета «Известия».

Дизельная субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находились 44 члена экипажа. Поиск людей прекращен 1 декабря, после того, как официально признали погибшими. Корабль ищут до сих пор, отмечает «Федеральное агентство новостей».