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11 декабря 2017
18:51  11 декабря 2017 0

Бари Алибасов завещал свое имущество Лене Лениной. СКРИН

Открытая лицензия на 21.07.2015. Цензура., ручка, бумага, цензура
Бари Алибасов написал завещание в пользу Лены ЛенинойФото: Pixabay

Композитор и продюсер Бари Алибасов написал завещание в пользу писательницы Лены Лениной. Теперь восьмикомнатная квартира 70-летнего артиста на Арбате, участок на Новорижском шоссе и другое имущество перейдут к ней по наследству, передает «Комсомольская правда».

«Комсомольская правда»

Издание отмечает, что Алибасов также подал на развод со своей предыдущей женой, с которой разъехался в 2017 году. Пока не известно, как его родные и близкие отнеслись к новому завещанию.

Ранее Алибасов предлагал Лениной руку и сердце, но девушка отказала ему. Однако дорогие подарки от шоумена она принимает и делится фотографиями в своем Instagram. К примеру, после того, как Алибасов подарил ей черно-белую норковую шубу, Ленина написала, что «принимает без зазрения совести, потому что это не очень дорогой подарок». После этого влюбленный продюсер подарил девушке более дорогую шубу в пол из седого баргузинского соболя NorthFox.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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