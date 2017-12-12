13:05 12 декабря 2017 0

В свободное время мальчик решил помочь в уборке льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Второклассника, который добровольно чистил тротуар на улице города, поощрят на торжественной линейке. Об этом сообщила замдиректора школы, где учится мальчик.

«Мы будем отмечать всех хороших детей из нашей школы, в том числе и Колю. Пока, правда, неизвестно, каким образом, но то, что мальчик действительно достоин награды, — факт», — сказала замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №72 Валентина Губанова.

Напомним, в Сети появился ролик, где мальчик чистит тротуар. Видео посмотрели более двух тысяч раз. Прохожий заметил Колю на улице. Оказалось, что ребенку было нечем заняться, и он решил убрать лед. «Я немного помог ему. Во время работы его перчатки порвались, тогда я подарил ему новые», — рассказал Евгений Пугин корреспонденту 72.ru.

Большинство горожан хвалили мальчика, а кто-то критиковал. Есть и те, кто заметил, что его родителей могут оштрафовать. «Дороги строить и чистить без согласования с вышестоящими органами нельзя», — написал один из пользователей.