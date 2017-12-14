Тюменским коммунистам не дают растить пионеров

Тюменское отделение КПРФ в декабре выдало 61 комсомольский билет молодым тюменцам. Коммунисты планируют создать в городе и пионерскую организацию, но пока это невозможно из-за отсутствия лицензии на образовательную деятельность.
Депутат тюменской облдумы, лидер коммунистов региона Тамара Казанцева рассказала «URA.RU» о новых комсомольцах. «Это молодые люди: ученики старших классов, студенты техникумов и вузов, которые выразили желание вступить в Ленинский союз молодежи. Согласно нашим нормативным документам, комсомольцем можно быть от 14 до 30 лет», — уточнила она, добавив, что партия поддерживает занятия футболом и шахматами в районах Тюмени, а также проводит соревнования по различным видам спорта.
По словам Казанцевой, в следующем году планируется возрождение пионерской организации в Тюмени. «Молодых людей объединить в организацию несколько проще, чем школьников. Хотя мы проводили уроки в школах, например, накануне 9 мая, праздники в День защиты детей. Но этих мероприятий недостаточно, для того, чтобы создать полноценную пионерскую организацию, — уточнила она, — к детям младшего возраста 9-14 лет надо быть более внимательными. Можно также заинтересовать их спортивными мероприятиями, но этого мало».
Серьезным сдерживающим фактором для создания детского ленинского союза в Тюмени является отсутствие лицензии на образовательную деятельность у коммунистов. «Установки от властей у тюменских школ нет, а без распоряжения сверху учителя не готовы что-то решать», — пояснила Тамара Казанцева. Представители других партий не заявляли о создании детских партийных союзов в Тюменской области.