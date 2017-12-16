Кот выжил после сорокаминутной стирки в машине

Кот по кличке Зеро из Норвегии выжил после сорока минут пребывания в работающей стиральной машине. Инцидент произошел в столице страны Осло. Животное незаметно забралось в барабан машины, когда глава семьи загружал белье для стирки.
Кота «прокрутили» в режиме стирки шерсти при 30 градусах. После вынужденного купания Зеро обнаружил 14-летний сын хозяев. Мальчик отметил, что кот выглядел очень худым и с трудом ориентировался в пространстве, передает сайт VSE42.Ru.
В ветеринарной клинике, куда доставили «выстиранного» кота, ему сразу поставили капельницу, и через два дня Зеро вернулся домой. Как отметил ветеринар, с таким случаем в своей практике он столкнулся впервые. Сейчас кот чувствует себя хорошо, хотя, по словам хозяев, очень сильно пахнет мылом.