{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:13  16 декабря 2017 0

Кот выжил после сорокаминутной стирки в машине

Теперь от Зеро пахнет мылом и он еще больше не любит водуФото: vg.no

Кот по кличке Зеро из Норвегии выжил после сорока минут пребывания в работающей стиральной машине. Инцидент произошел в столице страны Осло. Животное незаметно забралось в барабан машины, когда глава семьи загружал белье для стирки.

Кота «прокрутили» в режиме стирки шерсти при 30 градусах. После вынужденного купания Зеро обнаружил 14-летний сын хозяев. Мальчик отметил, что кот выглядел очень худым и с трудом ориентировался в пространстве, передает сайт VSE42.Ru.

В ветеринарной клинике, куда доставили «выстиранного» кота, ему сразу поставили капельницу, и через два дня Зеро вернулся домой. Как отметил ветеринар, с таким случаем в своей практике он столкнулся впервые. Сейчас кот чувствует себя хорошо, хотя, по словам хозяев, очень сильно пахнет мылом.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров