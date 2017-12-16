Fаcebook признался, что соцсети негативно влияют на психику

Компания Fаcebook опубликовала исследование влияния интернета на жизнь людей. Согласно результатам, соцсети отчасти негативно влияют на психику людей.
Такие выводы представили директор по исследованиям Facebook Дэвид Гинсберг и научный сотрудник компании, социальный психолог Мойра Берк, более десяти лет изучающая эту тему. Если пользователи много времени просматривают сообщения других людей, то их настроение ухудшается. Это доказано экспериментом в университете Мичигана: одних студентов попросили весь день читать ленту Fаcebook, а других — общаться с друзьями вживую. К вечеру первые чувствовали себя хуже. Причины точно не выявлены, но исследователи думают, что при просмотре чужих постов люди сравнивают себя с другими людьми и делают выводы не в свою пользу.
Кроме того, хуже чувствуют себя те, кто ставит больше лайков и чаще переходит по ссылкам. Это выяснили во время исследования в калифорнийском университете Сан-Диего и Йельском университете. А вот у тех, кто переписывался с близкими людьми улучшилось настроение и ушло чувство одиночества.
Напомним, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в России, если не исполнит требования российского законодательства.