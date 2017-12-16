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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:40  16 декабря 2017 0

Fаcebook признался, что соцсети негативно влияют на психику

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, Фейсбук, твиттер, гаджет, инстаграм, twitter, instagram, приложение, vkontakte
Пассивное потребление информации в соцсетях ухудшает психологическое состояние человекаФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания Fаcebook опубликовала исследование влияния интернета на жизнь людей. Согласно результатам, соцсети отчасти негативно влияют на психику людей.

Такие выводы представили директор по исследованиям Facebook Дэвид Гинсберг и научный сотрудник компании, социальный психолог Мойра Берк, более десяти лет изучающая эту тему. Если пользователи много времени просматривают сообщения других людей, то их настроение ухудшается. Это доказано экспериментом в университете Мичигана: одних студентов попросили весь день читать ленту Fаcebook, а других — общаться с друзьями вживую. К вечеру первые чувствовали себя хуже. Причины точно не выявлены, но исследователи думают, что при просмотре чужих постов люди сравнивают себя с другими людьми и делают выводы не в свою пользу.

Кроме того, хуже чувствуют себя те, кто ставит больше лайков и чаще переходит по ссылкам. Это выяснили во время исследования в калифорнийском университете Сан-Диего и Йельском университете. А вот у тех, кто переписывался с близкими людьми улучшилось настроение и ушло чувство одиночества.

Напомним, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в России, если не исполнит требования российского законодательства.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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