16:09 19 декабря 2017 5

Гибель беременной пермячки взбудоражила горожан Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на врачей перинатального центра после известий о смерти пермячки, ожидавшей рождение двойни. Однако нашлись и те, кто заступились за медиков.

В социальных сетях история гибели женщины, у которой должна была родиться двойня, вызвала бурные обсуждения. Пермяки выступили с критикой краевого перинатального центра (в это учреждение со всего Прикамья привозят пациенток, у которых беременность протекает со сложностями).

Пермяки устроили горячие споры о том, что же на самом деле происходит в перинатальном центре Скриншот страницы группы «Подслушано Пермь»

В группе «ВКонтакте» «Мой город — Пермь» известие о смерти женщины и ее не родившихся детей собрало уже более 70 комментариев. «Этих недоврачей перинатального давно пора уволить! Хуже, чем это заведение, еще ничего не видела», «Как так? Погибли в спеццентре, где есть все?», «Там есть все, кроме грамотного персонала», «Памятник коррупции и пофигизму, а не центр», «В суд на них подать. Три жизни угробили!», «Бездарное отношение там к роженицам!», «Пришлось там побывать — персонал ужасный и отношение такое же», «Не первый случай, в этом месте, и тоже с двойней…», «Они ждут до последнего. Установка — рожать самой и плевать на показания», «Моя знакомая рожала там. Родила сына с осложнениями, чтобы она не умерла в больнице, ее на скорой домой умирать отправили», — пишут разгневанные пермяки.

Ряд пользователей, впрочем, заступили за врачей и перинатальный центр: «Большинство не имеет медицинского образования, чтобы в этой ситуации хоть что-то понимать!», «Там замечательные врачи и акушерки. Конечно, встречаются отдельные персонажи, как и везде, но это исключение из правила», «Недавно была там. Мне с врачами и медсестрами повезло, благодарна им за все!», «Не надо, не разобравшись, поливать врачей грязью », «Подруги, родственницы знакомых, соседки там рожали, и все очень довольны», «Врачи там замечательные. Проблема центра — финансирование и нехватка персонала. Его не финансируют федералы, как это должно быть, он числится как краевая больница…», — пишут горожане в соцсетях.

О трагедии, произошедшей в стенах краевой больницы (до того женщина месяц находилась в перинатальном центре), стало известно накануне. Историю предали огласке «Новости Перми». Пермячка находилась под круглосуточным наблюдением врачей, однако медики не смогли спасти ни ее, ни детей.

Сейчас в ситуации лично разбирается исполняющий обязанности министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Кроме того, региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Точную причину смерти женщины устанавливают судебно-медицинские эксперты.