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20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
16:46  20 декабря 2017 0

Уральский и сибирские заводы признаны лучшими в России за вклад в экологию. «Потрачен миллиард рублей»

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, промышленность, металлургия, промышленное предприятие, завод, евраз, нижнетагильский металлургический комбинат, конвертерный цех
Награду от Министерства природы получила группа компаний ЕВРАЗФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа компаний ЕВРАЗ направила в 2017 году на экологические программы своих металлургических и угольных предприятий более миллиарда рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании. За активную экологическую политику ЕВРАЗ получил награду от Министерства природы РФ — ее вручили на прошедшем в Москве всероссийском съезде по охране окружающей среды.

В перечень мероприятий Года экологии в России вошли три проекта ЕВРАЗа. Один из них реализован на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где в этом году была запущена модернизированная установка сухого тушения кокса. Она предусматривает 100%-ный сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината. «Это позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила, — сообщили агентству в пресс-службе компании. — Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн рублей».

Два других проекта реализованы на Западно-сибирском металлургическом комбинате (Новокузнецк), где в феврале 2017-го на агломерационной фабрике запустили в эксплуатацию две современные газопылеулавливающие системы (еще две установки заработают в 2018 году). «Суммарная производительность четырех агрегатов составит 900 тыс. куб.м в час, степень очистки — более 99%, — рассказали „URA.RU“ в ЕВРАЗе. — Запуск аспирационных систем позволил снизить вредные выбросы агломерационной фабрики в атмосферу на 22%». Сообщается, что на реализацию этого проекта ЕВРАЗ выделил более 350 млн рублей.

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, завод, евраз, нижнетагильский металлургический комбинат
Новые системы фильтрации снижают на десятки процентов выбросы вредных веществ в атмосферу и водосток
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третьим проектом, получившим награду, стала водоохранная программа ЗСМК, задача которой — максимально замкнуть оборотные циклы цехов предприятия (она действует с 2011 года и охватывает все системы водооборота комбината). «В рамках реализации мероприятий Года экологии объем сброса сточных вод до 2019 года уменьшится еще на 9,6 млн кубометров в год», — сообщают в ЕВРАЗе.

Также в 2017 году компания завершает проект на ЗапСибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) по переводу одного из котлов с угля на сжигание вторичных газов. «Это обеспечит снижение выбросов пыли, образующихся при сжигании твердого топлива, и улучшит экологическую обстановку в городе, — сообщили в Управлении по связям с общественностью ЕВРАЗа. — Производство электроэнергии возрастет почти на 10%, что позволит повысить энергоэффективность комбината». Сейчас на ТЭЦ идут пусконаладочные работы. Общие вложения компании в этот проект — около 800 млн рублей.

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Кроме того, ЕВРАЗ реализует экологические проекты на угольных активах: в 2017 году новые очистные сооружения заработали на трех шахтах Распадской угольной компании: «Распадская-Коксовая», «Абашевская» и «МУК-96». Затраты компании на эти мероприятия превысили 300 млн рублей.

Все эти проекты позволили ощутимо уменьшить загрязнение атмосферы и водоемов. «Одна из наших основных задач — снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия, — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев. — С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43%, Нижнего Тагила — на 24%. Дальнейшее снижение на 20% обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса, который мы только что запустили».

Отмечается, что экологические программы реализуются в рамках четырехсторонних соглашений между ЕВРАЗом, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и руководством регионов (Свердловской и Кемеровской областей).

Андрей Гусельников
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