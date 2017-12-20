16:46 20 декабря 2017 0

Награду от Министерства природы получила группа компаний ЕВРАЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа компаний ЕВРАЗ направила в 2017 году на экологические программы своих металлургических и угольных предприятий более миллиарда рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании. За активную экологическую политику ЕВРАЗ получил награду от Министерства природы РФ — ее вручили на прошедшем в Москве всероссийском съезде по охране окружающей среды.

В перечень мероприятий Года экологии в России вошли три проекта ЕВРАЗа. Один из них реализован на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где в этом году была запущена модернизированная установка сухого тушения кокса. Она предусматривает 100%-ный сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината. «Это позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила, — сообщили агентству в пресс-службе компании. — Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн рублей».

Два других проекта реализованы на Западно-сибирском металлургическом комбинате (Новокузнецк), где в феврале 2017-го на агломерационной фабрике запустили в эксплуатацию две современные газопылеулавливающие системы (еще две установки заработают в 2018 году). «Суммарная производительность четырех агрегатов составит 900 тыс. куб.м в час, степень очистки — более 99%, — рассказали „URA.RU“ в ЕВРАЗе. — Запуск аспирационных систем позволил снизить вредные выбросы агломерационной фабрики в атмосферу на 22%». Сообщается, что на реализацию этого проекта ЕВРАЗ выделил более 350 млн рублей.

Новые системы фильтрации снижают на десятки процентов выбросы вредных веществ в атмосферу и водосток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третьим проектом, получившим награду, стала водоохранная программа ЗСМК, задача которой — максимально замкнуть оборотные циклы цехов предприятия (она действует с 2011 года и охватывает все системы водооборота комбината). «В рамках реализации мероприятий Года экологии объем сброса сточных вод до 2019 года уменьшится еще на 9,6 млн кубометров в год», — сообщают в ЕВРАЗе.

Также в 2017 году компания завершает проект на ЗапСибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) по переводу одного из котлов с угля на сжигание вторичных газов. «Это обеспечит снижение выбросов пыли, образующихся при сжигании твердого топлива, и улучшит экологическую обстановку в городе, — сообщили в Управлении по связям с общественностью ЕВРАЗа. — Производство электроэнергии возрастет почти на 10%, что позволит повысить энергоэффективность комбината». Сейчас на ТЭЦ идут пусконаладочные работы. Общие вложения компании в этот проект — около 800 млн рублей.

Кроме того, ЕВРАЗ реализует экологические проекты на угольных активах: в 2017 году новые очистные сооружения заработали на трех шахтах Распадской угольной компании: «Распадская-Коксовая», «Абашевская» и «МУК-96». Затраты компании на эти мероприятия превысили 300 млн рублей.

Все эти проекты позволили ощутимо уменьшить загрязнение атмосферы и водоемов. «Одна из наших основных задач — снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия, — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев. — С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43%, Нижнего Тагила — на 24%. Дальнейшее снижение на 20% обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса, который мы только что запустили».

Отмечается, что экологические программы реализуются в рамках четырехсторонних соглашений между ЕВРАЗом, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и руководством регионов (Свердловской и Кемеровской областей).