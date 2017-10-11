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11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:54  11 октября 2017 0

У главного уральского завода появится новое «сердце». Его монтаж идет полным ходом

Закладка памятной плиты, посвященной началу строительства новой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил, цех, нтмк, производство, рабочий, завод, доменная печь
На НТМК строят новую доменную печьФото: Анна Майорова © URA.RU

На Нижнетагильском металлургическом комбинате, который входит в ЕВРАЗ, полным ходом идет строительство новой доменной печи №7. Об этом «URA.RU» сообщили в Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗА. Возведение основных конструкций печи уже завершено (ее высота составляет более 80 метров), сейчас на площадке идет монтаж технологического оборудования.

«На 2/3 выполнена футеровка горна и лещади, ведется монтаж копра и восходящих газоотводов, — сообщили в ЕВРАЗе. — Уже построены металлоконструкции литейных дворов, возведены перекрытия, прокладываются газоходы аспирации. Начата укладка трубопроводов, обеспечивающих объекты доменной печи энергоносителями. Идет монтаж металлоконструкций двух главных желобов, по которым будет производиться транспортировка и разделение чугуна и шлака. Возведена галерея коксоподачи — она обеспечит подачу кокса в приемные бункеры печи».

Панорама строительства доменной печи №7 на НТМК
Фото: пресс-служба компании ЕВРАЗ

Параллельно с центральным узлом домны ведется и строительство инфраструктурных объектов, которые будут обеспечивать ее работу: перестраивается бункерная эстакада для приема сырья (железной руды), идет монтаж питателей нижней загрузки, ведется бетонирование скиповой ямы, возводится комплекс газоочистки и подстанция. Всего на заводской стройке занято около тысячи человек из более чем двадцати подрядных организаций: работы ведутся круглосуточно.

Доменную печь часто называют сердцем металлургического производства: в ней плавится чугун, который затем посредством передела превращается в сталь. До последнего времени на НТМК действовало четыре старинных доменных печи (№№1, 2, 3 и 4), построенные еще в 50-60 годах XX века. В 2000-х годах в связи с модернизацией производства они одна за другой останавливались, взамен построили доменную печь №5 (запущена в 2006) и №6 (дата пуска — 2004 год).

Закладка памятной плиты, посвященной началу строительства новой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил, план, строительство, евраз, доменная печь 7
Запустить новую домну планируют в конце 2017 — начале 2018 года
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Таким образом, на комбинате сейчас действуют две домны, но этого недостаточно: каждые 10 лет должен проводиться капремонт печи, который длится около полугода, поэтому было решено возвести еще одну, чтобы она могла заменять пятую и шестую на время плановых остановок. Печь №7 строится на месте бывших доменных печей № 3 и 4, ее объем составит 2200 м³, проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. Она будет соответствовать самым современным экологическим стандартам: печь оборудуется мощными аспирационными установками, благодаря которым степень очистки воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с нынешними печами.

Использование передовых технических решений на седьмой доменной печи обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела НТМК, серьезную экономию ресурсов и сокращение издержек: снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, а расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению с показателями домны №6. Инвестиции компании ЕВРАЗ в проект составляют около 170 млн долларов. Завершение строительства новой домны намечено на конец 2017 — начало 2018 года.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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