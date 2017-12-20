В Сети запустили флешмоб с пародиями на известные картины. ФОТО

23:04 20 декабря 2017 0

Пародия одного из пользователей на картину Бориса Григорьева «Автопортрет» Фото: Евгения Костина (photo.kostina), Facebook

Третьяковская галерея запустила в Сети флешоб, приуроченный к выставке «Некто 1917». Суть акции состоит в создании пародий на известные картины, представленные на выставке в здании «Новой Третьяковки» на Крымском валу.

Как передает телеканал 360, пользователи воодушевились идеей и воссоздали в домашних условиях декорации и наряды, а затем поделились готовыми фотографиями в социальных сетях. В условиях акции заявлено выкладывать косплеи в Интернет с хэштегом #некто1917. Итоги конкурса подведут 25 декабря, а участники с лучшими пародиями получат билеты на выставку, сообщает Nation News.

Ранее в социальных сетях пользователи организовали флешмоб, приуроченный ко Дню матери. Для участия нужно было делиться фото с хештегом #спасибомама. В акции поучаствовали многие известные личности.