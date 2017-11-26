«Спасибо, мама»: соцсети отметили День матери флешмобом

Пользователи поздравляют российских матерей
Сегодня вся Россия отмечает День матери. Россияне начали готовиться к празднику еще 20 ноября, когда в Instagram был организован флешмоб «Спасибо, мама».
Все поздравительные посты, опубликованные с хештегом #спасибомама, появляются на специальном сайте momsday.mammy.tv.
К данному моменту в акции поучаствовало уже более 20 тысяч человек. К поздравлениям присоединились телеведущий Дмитрий Хрусталев, футболист Артем Ребров, шоумен Александр Ревва, призер Олимпийских Игр Анна Бессонова и другие известные деятели шоу-бизнеса, спорта и культуры.
Чтобы поучаствовать в акции, достаточно опубликовать в социальной сети видео с поздравлением, указав хештег #спасибомама.