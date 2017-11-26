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26 ноября 2017
14:32  26 ноября 2017 0

«Спасибо, мама»: соцсети отметили День матери флешмобом

Близнецы в коляске Челябинск, мама, двойняшки, близнецы, двойная коляска
Пользователи поздравляют российских матерейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня вся Россия отмечает День матери. Россияне начали готовиться к празднику еще 20 ноября, когда в Instagram был организован флешмоб «Спасибо, мама».

Все поздравительные посты, опубликованные с хештегом #спасибомама, появляются на специальном сайте momsday.mammy.tv.

К данному моменту в акции поучаствовало уже более 20 тысяч человек. К поздравлениям присоединились телеведущий Дмитрий Хрусталев, футболист Артем Ребров, шоумен Александр Ревва, призер Олимпийских Игр Анна Бессонова и другие известные деятели шоу-бизнеса, спорта и культуры.

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно опубликовать в социальной сети видео с поздравлением, указав хештег #спасибомама.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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