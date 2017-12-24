{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
17:52  24 декабря 2017 6

Лобода поддержала Шепелева на фоне конфликта с отцом Фриске

Лобода поддержала телеведущегоФото: Wikimedia Commons

Популярная украинская певица Светлана Лобода поддержала телеведущего Дмитрия Шепелева. Артистка репостнула гневную запись вдовца Жанны Фриске и попросила людей никого не осуждать.

«Мы не вправе судить. Никого и никогда. Используйте соцсети во благо. Не пишите гадости. Будьте добрее и работайте над собой, молю вас, люди, — подчеркнула певица.

Поводом для поддержки стал пост самого Шепелева, который тот написал после слова отца Жанны Фриске в программе «Секрет на миллион». Так, Владимир Копылов заявил, что Шепелев якобы не давал его дочери незадолго до смерти лекарство, от которого ей становилось лучше. Кроме того, отец Жанны Фриске намекнул на недостойное поведение телеведущего во время поминок.

«Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость. Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребёнок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь», — в сердцах написал Шепелев.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров