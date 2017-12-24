Лобода поддержала Шепелева на фоне конфликта с отцом Фриске

17:52 24 декабря 2017 6

Лобода поддержала телеведущего Фото: Wikimedia Commons

Популярная украинская певица Светлана Лобода поддержала телеведущего Дмитрия Шепелева. Артистка репостнула гневную запись вдовца Жанны Фриске и попросила людей никого не осуждать.

«Мы не вправе судить. Никого и никогда. Используйте соцсети во благо. Не пишите гадости. Будьте добрее и работайте над собой, молю вас, люди, — подчеркнула певица.

Поводом для поддержки стал пост самого Шепелева, который тот написал после слова отца Жанны Фриске в программе «Секрет на миллион». Так, Владимир Копылов заявил, что Шепелев якобы не давал его дочери незадолго до смерти лекарство, от которого ей становилось лучше. Кроме того, отец Жанны Фриске намекнул на недостойное поведение телеведущего во время поминок.

«Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость. Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребёнок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь», — в сердцах написал Шепелев.