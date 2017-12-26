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26 декабря 2017
12:04  26 декабря 2017 4

Visa и Mastercard отстранили от российских технологий

Клипарт. разное. 24 апреля 2014г, кошелек, банковские карты, mastercard, visa
Западные платежные системы удалены из ассоциации «Финтех»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Платежные системы Visa и Mastercard удалены из ассоциации «Финтех», сформированной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий. Иностранные платежные системы были удалены спустя две недели после вступления.

Решение было принято «Финтехом» по той причине, что организация работает над важными государственными проектами, а Visa и Mastercard являются западными фирмами и не должны быть в курсе российских технологических разработок, пишет газета «Ведомости». Западным компаниям пока не предоставили аргументы их отстранения, уточняет «Федеральное агентство новостей».

«Финтех» 12 октября разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Из сообщения также следовало, что наблюдательный совет единогласно проголосовал за принятие новых участников, напоминает RT. Уточняется, что в данный момент на официальном сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не отмечены среди участников, добавляет радиостанция «Эхо Москвы».

В ассоциацию «Финтех» на данный момент входят Банк России, Сбербанк, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», ВТБ, «Открытие», а также Национальная система платежных карт и Qiwi, сообщает портал «Русская планета».

Нина Калинина
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