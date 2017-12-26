Ноябрьск исправил ошибку и вернулся в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера

На последнем в этом году заседании городской думы Ноябрьска депутаты единогласно отменили решение о выходе из Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
Отметим, скандальное решение о выходе из союза также было принято единогласно в конце ноября 2017 года. Это произошло после доклада начальника управления общей политики администрации Ноябрьска Ольги Межиной о нецелесообразности нахождения в этой организации. По ее словам, сотрудничество, продолжавшееся с 2012 года, не принесло никакой выгоды городу. Сомнения по поводу выхода из организации тогда высказал лишь депутат городского собрания Андрей Девятков.
На следующий день после заседания гордумы мэр Ноябрьска Алексей Романов посетил ежегодный съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Он пообещал по возвращению в город разобраться в этом казусе. Тогда источники в мэрии и думе муниципалитета сообщили «URA.RU», что мэр выступает против и ведется работа по отмене спорного решения. По информации агентства, сразу после этого инцидента начальник управления общей политики Ольга Межина ушла в отпуск. Ее обязанности исполняет Алла Воложанина, руководитель пресс-центра городской администрации.
Ранее из Союза уже вышли ямальские города Лабытнанги, Муравленко и Надым. При этом Надым вернулся в ассоциацию в составе Надымского района. Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» учреждена в 1992 году советами и администрациями 14 северных городов. На сегодняшний день она объединяет 50 членов из числа российских городов и районов, преимущественно расположенных в Приполярье. От Ямала в организации числятся Салехард, Надымский и Пуровский районы и Новый Уренгой, мэр которого Иван Костогриз входит в правление ассоциации.