14:58 24 ноября 2017 0

Глава Ноябрьска Алексей Романов (справа) пообещал отменить решение гордумы по выходу из ассоциации, в правление которой входит мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз (слева) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты думы Ноябрьска проголосовали за выход города из Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера». На заседании народные избранники единогласно решили выйти из организации. Мэр города Алексей Романов выступает против, ведется работа по отмене спорного решения, сообщили «URA.RU» источники в мэрии и думе муниципалитета.

Изначально инициатором выхода из союза стала администрация. По мнению чиновников, которое озвучила на заседании гордумы начальник управления общей политики городской администрации Ольга Межина, сотрудничество, продолжавшееся с 2012 года, не принесло никакой выгоды городу, и дальнейшее членство в Союзе экономически нецелесообразно.

Сотрудника муниципалитета поддержал заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности Сергей Антонюк. По его словам, миллион рублей, который в год тратится на участие в ассоциации, сейчас для городской казны не лишний. Однако, по данным «URA.RU», решение было не согласовано с главой Ноябрьска Алексеем Романовым, который сейчас как раз находится в Москве, на 37-м съезде «Союза городов Заполярья и Крайнего Севера».

Исполнительный директор союза Светлана Демихова в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказала, что информацию о выходе Ноябрьска из ассоциации она получила в пятницу от сотрудника городской администрации. Встречая Алексея Романова, она поинтересовалась о причинах такого решения.

Мэр Ноябрьска сказал, что решение депутатов ошибочное и по приезду он постарается урегулировать этот вопрос.

Ассоциация связывает города двух северных регионов — ЯНАО и Югры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Источники агентства в администрации Ноябрьска говорят о том, что решение по выходу из ассоциации северных городов теперь с высокой долей вероятности будет отменено. Сейчас стороны решают, как это сделать. Документ должен быть опубликован на сайте городской думы в день проведения очередного заседания. На момент публикации, этого сделано не было.

Официально ситуацию в мэрии и думе не комментируют.

Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» учреждена в 1992 году советами и администрациями 14 северных городов. На сегодня, до выхода Ноябрьска, ассоциация объединяет 50 членов из числа российских городов и районов, преимущественно расположенных в Приполярье. От Ямала в организации числятся Салехард, Надым, Пуровский район, Новый Уренгой, а мэр газовой столицы Иван Костогриз даже входит в правление ассоциации.

В соседнем ХМАО-Югре членами ассоциации являются Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Нягань. Основной целью, указанной в уставе ассоциации является создание необходимых условий для эффективного взаимодействия участников в вопросах социально-экономического развития.