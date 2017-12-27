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Главные новости Тюменской области
14:09  27 декабря 2017 0

В Тюмени перед праздниками обидели сотрудников детских садов

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
Новогодние премии выделяют не всем сотрудникам детсадовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени не выделили бюджетных денег для ряда сотрудников детских садов. Некоторым работникам не дали новогоднюю премию, сообщил «URA.RU» младший помощник воспитателя одного из учреждений.

«Премия дается только педагогическому персоналу в садах и школах. Учитывая то, что в дошкольных учреждениях работают младшие воспитатели, работники пищеблоков, уборщики и дворники, а их число приблизительно равняется педагогическому составу, хотелось бы спросить, зачем в канун доброго праздника так „радовать“ людей не „белой“ кости?» — возмутилась женщина. По ее словам, сотрудники, не получившие премию к Новому году, расстроены этой несправедливостью: «Обидно за женщин, получающих 15 тысяч рублей зарплаты и в одиночку воспитывающих детей. Могли бы по 2000 рублей выделить и младшему персоналу».

В департаменте образования Тюмени «URA.RU» сообщили, что поощрение за работу полагается только педагогическому составу образовательных учреждений. «В рамках реализации федерального образовательного стандарта дошкольного и общего образования, в целях достижения показателей, установленных Указом Президента России от 07.05.2012 № 597 „О мероприятиях по реализации государственной социальной политики“ (в части повышения заработной платы), выделены дополнительные денежные средства на повышение оплаты труда педагогическим работникам», — официально ответили в пресс-службе ведомства и добавили, что помощники воспитателей, сотрудники пищеблока и дворники не относятся к этой категории работников.

Наталья Двизова
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