Медведев призвал чиновников подумать о налоге на движимое имущество

23:15 27 декабря 2017 2

Медведев выступил на заседании Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил подумать о судьбе налога на движимое имущество. Заявление политика прозвучало на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов

«Можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства, которое намечено в соответствии с поручением президента», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Осенью в России приняли закон, который отменяет федеральную льготу и фактически возвращает налог на движимое имущество с 1 января 2018 года. Теперь такую льготу смогут давать только регионы, принимая соответствующие законы. С 2018 года ставка устанавливается на уровне 1,1%, а с 2019 года — 2,2%. Бизнес беспокоится, что большинство регионов вводить льготу не будет, из-за этого увеличится налоговая нагрузка.