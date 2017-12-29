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30 декабря 2017
29 декабря 2017
21:00  29 декабря 2017 1

С корпоратива в изолятор, проститутки приготовили подарки, извинения подписчикам Кадырова. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ранее Кадырова признали блогером годаФото: depositphotos.com © URA.RU

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В Москве автобус протаранил остановку у метро. Без жертв не обошлось. Подобное чп не первое за 4 дня. После этого у станций стали ставить бетонные блоки, власти считают, что это поможет.

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Югорские аборигены обвиняют нефтяников в гибели оленей. Однако рабочие говорят, что дело в животных.

Российские проститутки собрали новогодние подарки для детского приюта. Получилось заполнить целую «ГАЗель».

Зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике потребовал, чтобы соцсеть «Facebook» извинилась перед подписчиками Кадырова.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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