15:55 29 декабря 2017 7

Набралась целая «ГАЗель» с подарками и гуманитарным грузом Фото: Дарья Попова © URA.RU

Необычная благотворительная акция прошла на днях в Северной столице России: девушки, работающие в сфере интим-услуг, собрали подарки для детского приюта. Об этом «URA.RU» рассказали в офисе общественной организации «Серебряная роза», занимающейся защитой прав секс-работниц. Целую гору подарки отвезли в кризисный центр для женщин с детьми «Теплый дом» в городе Волхов.

«За две недели до Нового года я предложила: девочки, давайте что-нибудь сделаем для „Теплого дома“, потому что у них была очень плачевная ситуация: продуктов не хватало, — рассказала агентству один из руководителей „Серебряной розы“ Мария Лапина. — Мы запустили акцию, и она пошла, как снежный ком, и приобрела такие масштабы, что мы сами удивились».

Призывы помочь приюту девушки размещали в соцсетях, причем в разных городах. «Когда наш волонтер Даша создала группу для жителей Соснового Бора, у нее за часа появилось несколько десятков комментариев, — говорит Лапина. — Люди готовы были нести даже деньги, но мы сказали, что денег не надо — просили по списку необходимого: продукты, лекарства, вещи. Некоторые покупали новую бытовую технику и приносили». В итоге за несколько дней до Нового года из Санкт-Петербурга в Волхов уехала целая «ГАЗель», груженая коробками с «гуманитарным грузом» и новогодними подарками.

Любопытно, что в акции приняли участие как волонтеры — активисты общественных организаций, работающих с девушками легкого поведения в рамках соцпрограмм (в том числе в сфере профилактики ВИЧ-инфекции), — так и сами секс-работницы. И даже их клиенты. К акции присоединились обычные люди — друзья друзей, соседи, пользователи соцсетей. «Один добрый мужчина оплатил нам доставку с Питера до Волхова, — рассказывают активисты. — Учитывая, что расстояние там не близкое, рейс обошелся в сумму около 15 тысяч рублей».

Ранее «URA.RU» рассказывало о подобной акции, которую год назад проводили екатеринбургские путаны: к 17 декабря (Дню защиты секс-работниц от насилия) они также собрали множество подарков и отвезли их в один детских домов на Урале.