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29 декабря 2017
14:43  29 декабря 2017 3

В Москве станции метро огородили сотнями бетонных блоков. Власти пытаются избежать нового ЧП с автобусом

Клипарт. Разное. Москва, метро, метрополитен
Городские власти обеспокоились безопасностью пешеходовФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве по указанию мэрии установили более 800 бетонных блоков около станций метро после того, как автобус наехал на людей у остановки «Славянский бульвар». Таким образом городские власти ограничили доступ транспорта непосредственно к местам массового скопления людей.

«Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — сказал РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Заграждения появились у переходов станций метро «Калужская», «Выхино», «Тушинская», «Алтуфьево» и «Рязанский проспект», сообщают argumenti.ru.

25 декабря пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход станции «Славянский бульвар». Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов. По факту наезда на людей открыто уголовное дело, расследование инцидента продолжается.

29 декабря остановку у метро «Сходненская» вновь протаранил рейсовый автобус. 57-летний водитель заявил, что пытался уйти от «подрезавшего» его такси. Первоначальные сведения о погибших на этот раз, к счастью, не подтвердились.

Виктор Дорофеев
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