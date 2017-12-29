В Москве по указанию мэрии установили более 800 бетонных блоков около станций метро после того, как автобус наехал на людей у остановки «Славянский бульвар». Таким образом городские власти ограничили доступ транспорта непосредственно к местам массового скопления людей.
«Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — сказал РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Заграждения появились у переходов станций метро «Калужская», «Выхино», «Тушинская», «Алтуфьево» и «Рязанский проспект», сообщают argumenti.ru.
25 декабря пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход станции «Славянский бульвар». Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов. По факту наезда на людей открыто уголовное дело, расследование инцидента продолжается.
29 декабря остановку у метро «Сходненская» вновь протаранил рейсовый автобус. 57-летний водитель заявил, что пытался уйти от «подрезавшего» его такси. Первоначальные сведения о погибших на этот раз, к счастью, не подтвердились.