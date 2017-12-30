Россию призвали исключить из стран-участниц Интерпола

Финансист Уильям Браудер, которого в России заочно приговорили к девяти годам колонии, призвал Интерпол заморозить членство РФ в организации. Это произошло после того, как в учреждении согласились вернуться к вопросу о его выдаче российским властям.
Россия уже в шестой раз подает заявку в Интерпол о его аресте, в то время как пять предыдущих отклонили «как нелигитимные и политические окрашенные», цитирует RT основателя фонда Hermitage Capital. «Для Интерпола наступило время приостановить членство России за злоупотребления системой», — написал он в Twitter.
Как писало «URA.RU», в октябре Уильям Браудер, который был крупнейшим иностранным инвестором в РФ, получил разрешение на въезд на территорию США. Ранее американские власти аннулировали визу финансиста после того, как Интерпол в пятый раз выдал ордер на его арест. Уильяма Браудера и его партнера по бизнесу Ивана Черкасова, обвиняли в преднамеренном банкротстве, сумма ущерба составила порядка четырех миллиардов рублей, напоминает Nation News.