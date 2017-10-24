08:49 24 октября 2017 1

Одобрение финансисту выдали в рамках специальной безвизовой программы ESTA Фото: depositphotos.com © URA.RU

Британский финансист Уильям Браудер, который был крупнейшим иностранным инвестором в РФ, получил разрешение на въезд на территорию США.

Одобрение было выдано «в ручном режиме» в рамках специальной безвизовой программы ESTA, сообщает Nation News.

Ранее власти США аннулировали визу Браудера после того, как Интерпол в пятый раз выдал ордер на его арест, передавала «Национальная служба новостей». Финансист заочно осужден российским судом за финансовые преступления — он обвиняется в хищении акций «Газпрома» на три миллиарда рублей. Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело предпринимателя и его партнера Ивана Черкасова, которых обвиняют в нескольких эпизодах преднамеренного банкротства.