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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
08:49  24 октября 2017 1

Обвиняемый в хищении акций «Газпрома» Браудер получил разрешение на въезд в США

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Одобрение финансисту выдали в рамках специальной безвизовой программы ESTAФото: depositphotos.com © URA.RU

Британский финансист Уильям Браудер, который был крупнейшим иностранным инвестором в РФ, получил разрешение на въезд на территорию США.

Одобрение было выдано «в ручном режиме» в рамках специальной безвизовой программы ESTA, сообщает Nation News.

Ранее власти США аннулировали визу Браудера после того, как Интерпол в пятый раз выдал ордер на его арест, передавала «Национальная служба новостей». Финансист заочно осужден российским судом за финансовые преступления — он обвиняется в хищении акций «Газпрома» на три миллиарда рублей. Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело предпринимателя и его партнера Ивана Черкасова, которых обвиняют в нескольких эпизодах преднамеренного банкротства.

Игорь Чукреев
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