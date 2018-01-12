Пермяк облачил Путина в солдатскую форму и снабдил винтовкой. ФОТО

Пермяк смастерил пластиковую фигурку солдата и поделился ее фотографией в Сети. Пользователи обнаружили поразительное внешнее сходство миниатюрной скульптуры с президентом России Владимиром Путиным.
Солдат облачен в летнюю полевую форму Советской Армии, в руке держит винтовку. Композиция называется «На марше», выполнена из пластика и раскрашена вручную. Ее автор Александр Витюховский поделился фотографиями фигурки в Facebook, подписав один из постов как «Фигура из Сталинграда».
Ранее «URA.RU» сообщало о выпуске телефона класса люкс из крокодиловой кожи с изображением Путина. Разработала гаджет компания Caviar. Также «Русская планета» писала о календарях с фотографиями российского президента, которые продаются в Великобритании. Отмечается, что они пользуются популярностью у британцев.