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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
09:50  12 января 2018 6

Пермяк облачил Путина в солдатскую форму и снабдил винтовкой. ФОТО

Автор раскрашивал фигурку вручнуюФото: Александр Витюховский, Facebook

Пермяк смастерил пластиковую фигурку солдата и поделился ее фотографией в Сети. Пользователи обнаружили поразительное внешнее сходство миниатюрной скульптуры с президентом России Владимиром Путиным.

Солдат облачен в летнюю полевую форму Советской Армии, в руке держит винтовку. Композиция называется «На марше», выполнена из пластика и раскрашена вручную. Ее автор Александр Витюховский поделился фотографиями фигурки в Facebook, подписав один из постов как «Фигура из Сталинграда».

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Фото: Александр Витюховский, Facebook

Ранее «URA.RU» сообщало о выпуске телефона класса люкс из крокодиловой кожи с изображением Путина. Разработала гаджет компания Caviar. Также «Русская планета» писала о календарях с фотографиями российского президента, которые продаются в Великобритании. Отмечается, что они пользуются популярностью у британцев.

Ксения Томашова
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