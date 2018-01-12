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12 января 2018
11 января 2018
09:55  12 января 2018 6

На Урале многодетная мать, которую лечили от остеохондроза, умерла от рака

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Уплотнения в груди не смогли связать с онкологиейФото: depositphotos.com © URA.RU

От запущенной формы рака 12 января скончалась жительница Краснотурьинска Евгения Попова. У нее осталось трое малолетних детей. Муж пропал год назад. Трагическую новость сообщила на своей странице в Facebook местная жительница Наталья Калинина.

«Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, верил, молился, думал. Сейчас трудно подобрать слова. Сегодня младшему жениному сыну исполнилось 8 месяцев. Он такой улыбака…» — написала она.

Попова стала героиней журналистских материалов, когда выяснилось, что врачи онкологического отделения не смогли вовремя диагностировать страшную болезнь. Женщина испытывала сильные боли, но их не связали с уплотнениями в груди. Врачи сказали, что уплотнения появились после рождения ребенка и грудного вскармливания. Спустя время боли перешли в область спины, и врачи стали лечить остеохондроз. Позже выяснилось, что это были метастазы. Диагноз поставили врачи Свердловского областного онкодиспансера и сообщили, что время для лечения упущено.

Областной минздрав инициировал проверку действий врачей. Пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков в разговоре с «URA.RU» сообщил, что проверка будет закончена в середине февраля.

По факту смерти женщины следственный отдел СКР в Краснотурьинске организовал доследственную проверку. Специалисты выяснят, в полном ли объёме указанной женщине оказывалась необходимая медицинская помощь, в том числе и по своевременному диагностированию возникшего у неё тяжёлого заболевания, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Иван Антонов
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