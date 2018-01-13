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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
02:43  13 января 2018 0

ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
ЦИК завершил прием документов от кандидатовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центризбирком завершил прием документов от кандидатов в президенты России, выдвинутых партиями. Вместе с этим завершился этап выдвижения претендентов для участия в выборах главы государства в 2018 году. Таким образом, пока в борьбу за высший государственный пост готовы вступить 20 человек.

В ночь на 8 января ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. Среди таких о желании участвовать в президентской кампании заявляли 46 человек, лишь 15 принесли в Избирком документы, и только двум из них [нынешнему президенту Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы Владимиру Михайлову] было разрешено открыть избирательный счет и начать собирать подписи, пишет ТАСС.

Что касается претендентов от партий, пока таких зарегистрировано 14. Еще четыре кандидатуры находятся на рассмотрении Центризбиркома.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ранее стало известно, что для прозрачности выборов будет организована видеотрансляция с избирательных участков. На организацию и хранение видеозаписей будет потрачено почти 75 миллионов рублей.

Сергей Демин
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