Один из крупнейших новых военных кораблей Ирана переломился пополам. ФОТО

Новейший иранский фрегат Damavand переломился на две части после столкновения с волнорезом. Однако власти страны уверяют, что судно получило лишь незначительные повреждения, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Из-за неблагоприятных погодных условий фрегат Damavand ВМС Ирана 10 января налетел на волнорез в портовом городе Бендер-Энзели. В тот день высота волн достигала четырех метров. В результате ЧП шесть человек оказались за бортом, позднее появилось сообщение о гибели троих моряков.
На фотографии крушения, опубликованной иранскими СМИ, видно, что корабль так и не сняли с камней, он частично погрузился в море. Кроме того, на снимках виден перелом корпуса в кормовой части. Отмечается, что длина фрегата около 100 метров. В состав ВМС Ирана он вошел три года назад.