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22 января 2018
15:54  22 января 2018 1

«Первый канал» оштрафовали за песню Виктора Цоя

Пешеходный переход под проспектом Ленина. Тоннель Виктора Цоя. Екатеринбург, пешеходный переход, тоннель, цой виктор
За использование песни Цоя придется заплатить 300 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Московский арбитражный суд обязал «Первый канал» выплатить штраф 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Виктора Цоя. Изначально правообладатель требовал взыскать с телеканала три миллиона рублей.

Поводом для иска стал видеоролик — анонс передачи «Что? Где? Когда?», который был запущен в марте 2016 года, отмечает телеканал 360. В нем без разрешения правообладателя прозвучала песня Виктора Цоя «Весна». Истцом по делу выступила компания «Музыкальное право», которая посчитала, что «Первый канал» был обязан заключить с ней лицензионный договор, однако так и не сделал этого.

Рассмотрение дела было повторным, так как летом минувшего года суд по интеллектуальным правам отменил решение нижестоящих инстанций, которые до этого отказали компании «Музыкальное право» в иске, сообщает РАПСИ. Отметим, что в декабре прошлого года «Первый канал» также проиграл спор с «Музыкальным правом» по поводу песни Виктора Цоя «Кукушка» и получил аналогичный штраф 300 тысяч рублей.

Дарья Корчак
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