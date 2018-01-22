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23 января 2018
22 января 2018
19:50  22 января 2018 4

Порошенко случайно объявил украинских военных оккупантами

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины снова оговорилсяФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя страну с Днем соборности, назвал украинские войска «оккупантами». Позже выяснилось, что глава государства оговорился.

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — цитирует Порошенко телеканал RT.

Заявление президента встретили аплодисментами, отмечает Nation News. Как напоминает издание, для Порошенко подобные оговорки в речи становятся уже привычными: ранее он также заявил, что никто лучше не знает «подлость украинского режима», чем украинцы.

Игорь Чукреев
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