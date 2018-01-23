Пермская элита обрушилась на детского омбудсмена из-за слов о запрете Telegram

17:59 23 января 2018 1

Идея спасти школьников от Telegram взволновала пермяков и ударила по позициям детского омбудсмена Фото: Анна Майорова © URA.RU

История нападения на школьников в Перми ударила по новому детскому омбудсмену Прикамья Светлане Денисовой — общественность возмутили ее рассуждения о возможном запрете ресурса Telegram. А вот предложение депутата Госдумы Игоря Сапко лечить психически нездоровых подростков, наоборот, пермяки сразу одобрили.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова на своей странице в Facebook опубликовала перечень предложений по обеспечению информационной безопасности. Идеи поступили от неназванных специалистов. Помимо создания государственных интернет-ресурсов для школьников и привязки их аккаунтов в соцсетях к страницам родителей, прозвучало предложение контролировать ресурс Telegram, где есть чаты, пропагандирующие продажу наркотиков, оружия, людей.

Telegram ответил Светлане Денисовой жесткой критикой Фото со страницы Светланы Денисовой в Facebook

«В крайнем случае — запрет этой сети на территории РФ. В сети „Телеграм“ есть стикеры-наркотики! И много неконтролируемых сообществ. А скоро будет своя криптовалюта для совершения внутренних продаж», — отметила детский омбудсмен.

Запись собрала почти три десятка комментариев. Большинство из них содержат открытую критику в адрес омбудсмена: «Дети в дверях пальцы прищемляют. Давайте запретим двери. А сколько людей убивают кухонными ножами!», «О боже! Запретить, запретить, запретить! Может, уже просто надо порядок в школах навести?», «Для начала русский язык давайте запретим. Тогда никто ни о чем договариваться не сможет», «А что плохого в криптовалютах в целом? И в частности во внутреннем токене Telegram?!», «Подобные тексты на подобные темы лучше не писать, так как экспертность теряете», «Если уж что-то запрещать, так это ТВ!», «Какие „специалисты“ озвучивают подобные предложения?», «Чиновники высокого ранга пишут вещи, в которых совершенно ничего не понимают, которые технически нереализуемы», — пишут пользователи. «Когда-то жгли книги, теперь предлагают блокировать социальные сети», — прокомментировала публикацию омбудсмена депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева.

Надежда Агишева сравнила борьбу с соцсетями с сожжением книг Фото: страница Facebook

В свою очередь, популярные telegram-каналы устроили атаку на омбудсмена. «Ей нужен был ход конем после прогремевшей на всю страну поножовщины в пермской школе. Отвечать на трагедию ей еще рано в силу того, что работает в должности совсем недавно. Но молчать было нельзя. Не потому что она имела, что сказать, а потому, что надо делать карьеру», — пишет канал «Проводник», критикующий власти региона.

Омбудсмен неожиданно оказалась под ударом и провластного канала «Лбов»: «Всем ведь надо было вставить свои пять копеек по поводу резни в мотовилихинской школе? Наш (профессиональный) защитник деток тоже не исключение. Тем более за генеральскую зарплату. Но как говорится: права купили, ездить не купили. И первый же обширный пост Светланы Денисовой на заданную тему оказался и сумбурным, и откровенно глупым».

Примечательно, что Светлана Денисова лишь с 30 ноября прошлого года является уполномоченным по правам детей. У губернатора Максима Решетникова было несколько кандидатур для этой должности, но в целом назначение прошло бесконфликтно. «Были те, кто кулуарно выступал и против кандидатуры Денисовой, но никто публично не высказывался и никаких аргументов не предложил. Удивительно, что вдруг началась такая жесткая критика в отношении человека, только приступившего к работе. Даже если ее пост действительно выглядит странным и вызывает недоумение», — отмечает собеседник, близкий к властям региона.

Связаться со Светланой Денисовой не удалось. Ранее она пояснила газете «Коммерсант», что не предлагала что-либо запретить, а лишь попыталась вынести на обсуждение вопрос информационной безопасности детей.

Игорь Сапко оказался понятнее для пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В то же время депутат Госдумы Игорь Сапко (бывший глава Перми) в Facebook сообщил, что после нападения на школьников подготовил проект по изменению федерального законодательства. Парламентарий предлагает упростить механизм предоставления психиатрической помощи подросткам.

«По законодательству, с 15 лет ребенок может сам решать, обращаться ему за психиатрической и наркологической помощью или нет. Случай в Перми показал, что нельзя отстранять родителей от принятия таких решений и в дальнейшем. Предлагаю законом „О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“ закрепить добровольное право о решении и обращении за такой помощью только с 18 лет. Готовлю еще ряд проектов федеральных законов по обозначенной теме», — написал Сапко. Его идею комментаторы в Facebook активно поддерживают.

Светлана Денисова изначально допустила ряд ошибок, отмечает политтехнолог Дмитрий Логинов. В истории нападения на школьников у общественности не возникло ощущения, что новый омбудсмен действительно защищает интересы детей, а теперь еще и возникли шаблонные инициативы. Отсюда и бурная критика в адрес уполномоченного. «Озвученные предложения просто не соответствуют реалиям, на которых стоит сделать акцент. И непонятно, почему именно Telegram, которым школьники почти не пользуются, стал главным злом. А Игорь Сапко, напротив, на этом фоне демонстрирует понимание, что следует делать конкретно ему, — решает правовые вопросы», — отметил собеседник.