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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Пермского края
11:14  26 января 2018 2

В США сорвалась сделка на миллиард долларов по покупке пермской компании

Бизнес-ланч. Нижневартовск., деловой стиль, деловая встреча, галстук, бизнесмен, сделка, наручные часы
Причиной отказа могло стать негативное отношение к сделке российских властейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сделка по продаже 100% пермского производителя оборудования для нефтедобычи «Новомет» американской компании Halliburton не состоится. Основной причиной отказа Halliburton стало негативное отношение российских властей к сделке на фоне усиления американских санкций, считают эксперты.

Американцы отозвали поданное в ФАС ходатайство, сообщает «Коммерсант». В Halliburton на запрос издания не ответили, «Новомет» подтвердил информацию о срыве сделки стоимостью около одного одного миллиарда долларов. ФАС подтвердила отзыв документов американцами. Глава службы Игорь Артемьев не исключил, что Halliburton «ждет очередных санкций» и компания «просто чувствует в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего». Еще в ноябре 2017 года «Новомет» заявлял, что сделка «отложена», но тогда об отказе речи не шло. Источники издания говорили о дедлайне обеих сторон по решению вопроса до конца 2017 года.

Американцам отказываются продавать пермскую компанию

«Новомет» выпускает оборудование для добычи нефти. Контрольный пакет принадлежит менеджменту, 30,76% — у РОСНАНО, миноритарные доли — у фондов Russia Partners и Baring Vostok. Переговоры с Halliburton начались еще в 2016 году. По мнению иностранных экспертов, интерес американцев был связан с желанием увеличить долю на рынке бурения в России.

Несмотря на срыв сделки с американской компанией, продажа «Новомета» все равно может состояться. Источники сообщают, что некоторые нефтекомпании и игроки в секторе нефтесервиса интересуются сделкой. В РОСНАНО изданию сообщили, что «открыты ко всем выгодным предложениям по покупке пакетов портфельных компаний, в том числе доли в „Новомете“».

Как ранее сообщало «URA.RU», ФАС по результатам проверки предложения Halliburton купить 100% «Новомета» склонялся вынести сделку на правительственную комиссию по иноинвестициям. Проверка выявила, что «Новомет» является компанией стратегического значения и подпадает под федеральный закон № 53. В 2016 году инвестиционный директор РОСНАНО Владислав Тропко в интервью «URA.RU» рассказал, что компания решила продать свою долю в компании «Новомет». Цена вопроса — 7,5 млрд рублей.

Ольга Дудорова
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