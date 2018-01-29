Прокуратура Каменска-Уральского проверит информацию местных жителей о водителе маршрутки, который не довез ребенка до нужной остановки из-за экономии топлива. Силовики изучат маршрутный лист и дадут оценку соблюдения законодательства при организации перевозок.
«По предварительной информации 14-летний мальчик около 18 часов возвращался из школы на маршрутном автобусе № 16. Ребенок должен был следовать до остановки ЗТО. Однако, вопреки маршрутному листу, водитель свернул на другую дорогу, в результате чего ребенку пришлось выходить в деревне Кодинка, расстояние от которой до дома составляет 3, 5 километра. Со слов матери, во время вынужденной прогулки ребенок сильно замерз», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проверят все обстоятельства инцидента.
Как писало «URA.RU», горожане в соцсетях отметили, что обычно водитель спрашивает пассажиров, нужно ли им выходить на остановке ЗТО. «Значит, ребенок постеснялся сказать или не услышал слова „маршруточника“», — пришли к выводу уральцы.