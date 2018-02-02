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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:30  02 февраля 2018 0

«Он у нас лидер по взносам». Спонсор уральского спорта стал почетным предпринимателем

Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, пумпянский дмитрий, симановский андрей
Появление Симановского в галстуке — редкое явлениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель компании «Сима-ленд», спонсор уральского спорта Андрей Симановский награжден знаком «Почетный предприниматель». Награждение прошло на отчетно-выборном собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Годовое собрание Союза собрало всех представителей крупного бизнеса области. Среди участников собрания были губернатор области Евгений Куйвашев, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, члены областного правительства, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и многие другие.

После обсуждения деловых вопросов отличившиеся за год предприниматели были награждены почетными грамотами. А Андрей Симановский, который является соучредителем женской волейбольной команды «Уралочка», а так же финансирует хоккейный клуб «Автомобилист» и футбольный «Урал», получил почетный знак.

Вручая Симановскому награду, президент Союза Дмитрий Пумпянский пошутил: «Он у нас лидер по взносам». В ответном слове Андрей Симановский сказал: «Общественное признание я получил в 2016 году (премия „Человек года 2016“). Сегодня это профессиональное признание — что может быть еще важнее. Здесь самые успешные бизнесмены страны и мне очень приятно получить эту награду из их рук».

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Лукманов
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