Коллектив Екатеринбургского театра эстрады, где шансонье Александр Новиков работает худруком, провел собрание с принятием резолюции в поддержку своего руководителя. Насколько добровольным было это мероприятие, установить не удалось.
В театре обсудили статью, опубликованную в одном из СМИ, в которой лидер группы обманутых дольщиков из «Бухты Квинс» Зиля Булатова обвинила Новикова в том, что он из мести за ее позицию инспирировал против нее уголовное дело.
Особенно артистов возмутило то, что в статье Булатова фактически обвиняет Александра Новикова в совершении особо тяжкого преступления — подкупа должностных лиц из правоохранительных органов, сообщает пресс-служба театра.
«Коллектив театра считает, что соответствующие органы должны немедленно вмешаться, дать правовую оценку действиям Булатовой З. и принять соответствующие меры. Это официальное заявление в Следственный комитет и прокуратуру», — сказано в резолюции по итогам собрания коллектива Театра эстрады. Редакция «URA.RU» пыталась связаться с Александром Новиковым, однако бард не отвечает на звонки.