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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
11:11  05 февраля 2018 10

«Органы должны немедленно вмешаться!» Театр эстрады поддержал Новикова в противостоянии с обманутыми дольщиками

Бард Александр Новиков в Следственном комитете Российской Федерации по Свердловской области. Екатеринбург, новиков александр
Коллектив театра прочел разгромную статью о своем худрукеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Коллектив Екатеринбургского театра эстрады, где шансонье Александр Новиков работает худруком, провел собрание с принятием резолюции в поддержку своего руководителя. Насколько добровольным было это мероприятие, установить не удалось.

В театре обсудили статью, опубликованную в одном из СМИ, в которой лидер группы обманутых дольщиков из «Бухты Квинс» Зиля Булатова обвинила Новикова в том, что он из мести за ее позицию инспирировал против нее уголовное дело.

Особенно артистов возмутило то, что в статье Булатова фактически обвиняет Александра Новикова в совершении особо тяжкого преступления — подкупа должностных лиц из правоохранительных органов, сообщает пресс-служба театра.

«Коллектив театра считает, что соответствующие органы должны немедленно вмешаться, дать правовую оценку действиям Булатовой З. и принять соответствующие меры. Это официальное заявление в Следственный комитет и прокуратуру», — сказано в резолюции по итогам собрания коллектива Театра эстрады. Редакция «URA.RU» пыталась связаться с Александром Новиковым, однако бард не отвечает на звонки.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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