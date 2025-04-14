Батареи в домах Екатеринбурга нагреют до 125 градусов

В жилых домах Екатеринбурга с 23 по 25 апреля пройдут испытания тепловых сетей, в ходе которых нагреют батареи до максимальных температур — 125 и 95 градусов. На время работ в детсадах, школах и больницах отключат тепло, рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Испытания будут проводить до конца рабочего дня. Они коснутся магистральные и распределительные теплосети:
- 22 апреля с 10:00 до 17:00 от котельной Гурзуфская в Юго-Западном микрорайоне, центре Екатеринбурга, ВИЗе, Широкой речке, до 125 градусов;
- 23 апреля с 10:00 до 16:00 от котельной Луганская, 27, жилой фонд по ул. Луганская, до 95 градусов;
- 23 апреля с 10:00 до 16:00 от котельной Мурзинская, 1б, поселок Калиновка, до 95 градусов;
- 24 апреля с 10:00 до 16:00 от котельной Ремонтный, 10, поселок Исток, до 95 градусов.
Организации ЖКХ проинформированы о необходимости отключения от тепла жилых домов с неисправными системами регулирования. В случае обнаружения повреждений коммуникаций жителям рекомендуется обращаться в мониторинговые центры по телефонам: 005 (222-3-005); 329-33-01.
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