14 апреля 2025

Батареи в домах Екатеринбурга нагреют до 125 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Испытания тепловых сетей будут проводить несколько дней
Испытания тепловых сетей будут проводить несколько дней Фото:

В жилых домах Екатеринбурга с 23 по 25 апреля пройдут испытания тепловых сетей, в ходе которых нагреют батареи до максимальных температур — 125 и 95 градусов. На время работ в детсадах, школах и больницах отключат тепло, рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Испытания будут проводить до конца рабочего дня. Они коснутся магистральные и распределительные теплосети:

  • 22 апреля с 10:00 до 17:00 от котельной Гурзуфская в Юго-Западном микрорайоне, центре Екатеринбурга, ВИЗе, Широкой речке, до 125 градусов;
  • 23 апреля с 10:00 до 16:00 от котельной Луганская, 27, жилой фонд по ул. Луганская, до 95 градусов;
  • 23 апреля с 10:00 до 16:00 от котельной Мурзинская, 1б, поселок Калиновка, до 95 градусов;
  • 24 апреля с 10:00 до 16:00 от котельной Ремонтный, 10, поселок Исток, до 95 градусов.

Организации ЖКХ проинформированы о необходимости отключения от тепла жилых домов с неисправными системами регулирования. В случае обнаружения повреждений коммуникаций жителям рекомендуется обращаться в мониторинговые центры по телефонам: 005 (222-3-005); 329-33-01.

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В жилых домах Екатеринбурга с 23 по 25 апреля пройдут испытания тепловых сетей, в ходе которых нагреют батареи до максимальных температур — 125 и 95 градусов. На время работ в детсадах, школах и больницах отключат тепло, рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). Испытания будут проводить до конца рабочего дня. Они коснутся магистральные и распределительные теплосети: Организации ЖКХ проинформированы о необходимости отключения от тепла жилых домов с неисправными системами регулирования. В случае обнаружения повреждений коммуникаций жителям рекомендуется обращаться в мониторинговые центры по телефонам: 005 (222-3-005); 329-33-01.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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