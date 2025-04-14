Зарплаты заводчан превысили 100 тысяч рублей в Екатеринбурге

Средний уровень зарплат на заводах Екатеринбурга превысил 100 тысяч рублей. Об этом на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию рассказал глава департамента промышленной политики мэрии Евгений Копелян, сообщает корреспондент URA.RU.
«В целом по индустриальному сектору средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей. Если брать только предприятия обрабатывающей промышленности, то это почти 110 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2023 годом мы наблюдаем рост на 23%», — отметил Копелян. Добавив на вопрос депутата Сергея Козлова, что дальнейшее увеличение ее в обрабатывающей промышленности будет зависеть от гособоронзаказа.
Копелян подчеркнул, что в 2024 году в Екатеринбурге было создано 1592 рабочих места. Среди лидеров пять предприятий города: Уральский машиностроительный завод имени Калинина (УМЗ), Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Уралметаллургмонтаж 2 (УММ2), «Смак» и УОМЗ.
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