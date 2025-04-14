Свердловчане скупают подержанные отечественные легковушки

Подержанные автомобили Lada стали абсолютным лидером продаж в Свердловской области. О популярных и самых покупаемых моделях URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Бизнес».
В среднем отечественную Lada Vesta продавали за 1,2 миллиона рублей. Этот автомобиль стал самым продаваемым. На втором месте — Lada Granta со средним ценником в 614 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris, эти авто в среднем покупались за 1,09 миллиона рублей.
Суммарно в марте было зафиксировано 54,9 тысяч предложений о продаже подержанных авто. Количество объявлений выросло на 6% по сравнению с февралем, и в большинстве случаев авто продавались частными лицами.
Ранее URA.RU рассказывало, что авто с пробегом подорожали в Свердловской области. Их средняя стоимость составила 1,58 миллиона рублей, увеличившись на 1,2% за март.
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