14 апреля 2025

Свердловчане скупают подержанные отечественные легковушки

Подержанная Lada Vesta стала самым покупаемым авто в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Подержанная Lada Vesta стала самой продаваемой в марте
Подержанная Lada Vesta стала самой продаваемой в марте Фото:

Подержанные автомобили Lada стали абсолютным лидером продаж в Свердловской области. О популярных и самых покупаемых моделях URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Бизнес». 

В среднем отечественную Lada Vesta продавали за 1,2 миллиона рублей. Этот автомобиль стал самым продаваемым. На втором месте — Lada Granta со средним ценником в 614 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris, эти авто в среднем покупались за 1,09 миллиона рублей. 

Суммарно в марте было зафиксировано 54,9 тысяч предложений о продаже подержанных авто. Количество объявлений выросло на 6% по сравнению с февралем, и в большинстве случаев авто продавались частными лицами. 

Ранее URA.RU рассказывало, что авто с пробегом подорожали в Свердловской области. Их средняя стоимость составила 1,58 миллиона рублей, увеличившись на 1,2% за март.

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Подержанные автомобили Lada стали абсолютным лидером продаж в Свердловской области. О популярных и самых покупаемых моделях URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Бизнес».  В среднем отечественную Lada Vesta продавали за 1,2 миллиона рублей. Этот автомобиль стал самым продаваемым. На втором месте — Lada Granta со средним ценником в 614 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris, эти авто в среднем покупались за 1,09 миллиона рублей.  Суммарно в марте было зафиксировано 54,9 тысяч предложений о продаже подержанных авто. Количество объявлений выросло на 6% по сравнению с февралем, и в большинстве случаев авто продавались частными лицами.  Ранее URA.RU рассказывало, что авто с пробегом подорожали в Свердловской области. Их средняя стоимость составила 1,58 миллиона рублей, увеличившись на 1,2% за март.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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