Свердловского солдата не признали участником СВО, а семью оставили без выплат

Семье военнослужащего из Камышлова (Свердловская область), находящегося в зоне спецоперации на Украине, отказали в выплатах, так как военнослужащего не признали участником СВО. Жена пыталась доказать обратное, но в выдаче документов для соцподдержки ей отказывали, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
«У семьи маленький ребенок, поэтому справка важна для оформления ряда мер соцподдержки. Вопреки объективным данным в выдаче такой справки ей отказывали. Мужа направили на фронт в декабре прошлого года. Однако даже в середине февраля уже этого года ей в различных учреждениях сообщали, что такой человек „за лентой“ не найден», — написал депутат в своем telegram-канале.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, после чего женщине оперативно отправили справку об участии ее мужа в СВО. Вскоре жена и ребенок солдата получат все положенные выплаты.
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