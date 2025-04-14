14 апреля 2025

Свердловского солдата не признали участником СВО, а семью оставили без выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел на фронт в декабре прошлого года (архивное фото)
Мужчина ушел на фронт в декабре прошлого года (архивное фото) Фото:

Семье военнослужащего из Камышлова (Свердловская область), находящегося в зоне спецоперации на Украине, отказали в выплатах, так как военнослужащего не признали участником СВО. Жена пыталась доказать обратное, но в выдаче документов для соцподдержки ей отказывали, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«У семьи маленький ребенок, поэтому справка важна для оформления ряда мер соцподдержки. Вопреки объективным данным в выдаче такой справки ей отказывали. Мужа направили на фронт в декабре прошлого года. Однако даже в середине февраля уже этого года ей в различных учреждениях сообщали, что такой человек „за лентой“ не найден», — написал депутат в своем telegram-канале.

К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, после чего женщине оперативно отправили справку об участии ее мужа в СВО. Вскоре жена и ребенок солдата получат все положенные выплаты.

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Семье военнослужащего из Камышлова (Свердловская область), находящегося в зоне спецоперации на Украине, отказали в выплатах, так как военнослужащего не признали участником СВО. Жена пыталась доказать обратное, но в выдаче документов для соцподдержки ей отказывали, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «У семьи маленький ребенок, поэтому справка важна для оформления ряда мер соцподдержки. Вопреки объективным данным в выдаче такой справки ей отказывали. Мужа направили на фронт в декабре прошлого года. Однако даже в середине февраля уже этого года ей в различных учреждениях сообщали, что такой человек „за лентой“ не найден», — написал депутат в своем telegram-канале. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, после чего женщине оперативно отправили справку об участии ее мужа в СВО. Вскоре жена и ребенок солдата получат все положенные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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