Названа вероятная причина пожара в Ревде, унесшего две жизни

Пожар в Ревде, в котором 14 апреля погибли двое взрослых и пострадал ребенок, мог начаться из-за неаккуратного курения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Также установлено, что жильё не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить хозяев о задымлении и тем предотвратить трагедию», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре Свердловской области также отметили, что в пожаре погибли мужчина 1954 года рождения и женщина 1987 года рождения. Там также уточнили, что пострадавшему от огня ребенку всего пять лет, его госпитализировали. «В связи с пожаром проводится проверка. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы», — пояснили в прокуратуре.
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