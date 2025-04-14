Скандальный блогер прилетит в Екатеринбург, но встреча с ним обойдется в 13 тысяч

Блогер CMH (Crazy Mega Hell, настоящее имя — Руслан Тушенцов) выступит в Екатеринбурге. Звезда соцсетей с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня, а личная встреча с ним обойдется в 13 тысяч рублей.
«Презентация нового альбома CMH в твоем городе. Фьюнералтур — это абсолютно новая программа плюс все хиты из лучших релизов маэстро», — сообщают организаторы в соцсетях.
Помимо билета на концерт поклонники могут приобрести специальное пригласительное. В него входят: ранний запуск на площадку, фото с артистом на Polaroid, которое он тут же подпишет, доступ на конец саундчека, личная встреча с музыкантом, доступ на танцпол и подарок в виде афиши. Обойдется все это в 13 тысяч рублей. Несмотря на цену, в наличии осталось всего два билета.
Ранее Crazy Mega Hell попал в скандал вместе с певицей Инстасамкой. Музыканты сняли клип, который суд признал запрещенным за пропаганду воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также артист записывал совместный трек с Пашей Техником.
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