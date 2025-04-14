14 апреля 2025

Скандальный блогер прилетит в Екатеринбург, но встреча с ним обойдется в 13 тысяч

В Екатеринбурге за 13 тысяч продают билеты на концерт блогера CMH
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет 6 июня
Концерт пройдет 6 июня Фото:

Блогер CMH (Crazy Mega Hell, настоящее имя Руслан Тушенцов) выступит в Екатеринбурге. Звезда соцсетей с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня, а личная встреча с ним обойдется в 13 тысяч рублей.

«Презентация нового альбома CMH в твоем городе. Фьюнералтур — это абсолютно новая программа плюс все хиты из лучших релизов маэстро», — сообщают организаторы в соцсетях.

Помимо билета на концерт поклонники могут приобрести специальное пригласительное. В него входят: ранний запуск на площадку, фото с артистом на Polaroid, которое он тут же подпишет, доступ на конец саундчека, личная встреча с музыкантом, доступ на танцпол и подарок в виде афиши. Обойдется все это в 13 тысяч рублей. Несмотря на цену, в наличии осталось всего два билета. 

Ранее Crazy Mega Hell попал в скандал вместе с певицей Инстасамкой. Музыканты сняли клип, который суд признал запрещенным за пропаганду воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также артист записывал совместный трек с Пашей Техником. 

Несмотря на цену, билеты почти разобрали
Несмотря на цену, билеты почти разобрали
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Блогер CMH (Crazy Mega Hell, настоящее имя — Руслан Тушенцов) выступит в Екатеринбурге. Звезда соцсетей с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня, а личная встреча с ним обойдется в 13 тысяч рублей. « Презентация нового альбома CMH в твоем городе. Фьюнералтур — это абсолютно новая программа плюс все хиты из лучших релизов маэстро» , — сообщают организаторы в соцсетях. Помимо билета на концерт поклонники могут приобрести специальное пригласительное. В него входят: ранний запуск на площадку, фото с артистом на Polaroid, которое он тут же подпишет, доступ на конец саундчека, личная встреча с музыкантом, доступ на танцпол и подарок в виде афиши. Обойдется все это в 13 тысяч рублей. Несмотря на цену, в наличии осталось всего два билета.  Ранее Crazy Mega Hell попал в скандал вместе с певицей Инстасамкой. Музыканты сняли клип, который суд признал запрещенным за пропаганду воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также артист записывал совместный трек с Пашей Техником. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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