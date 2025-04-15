«Когда начнете шевелить все?»: главный гаишник разнес мэрию Екатеринбурга

Начальник екатеринбургской Госавтоинспекции Роман Ярыш возмутился отсутствием разметок на улицах города, которые помогают снижать число аварий до 20%, хотя дорожные службы готовы к работам. С критикой он выступил на заседании комиссии гордумы по безопасности, передает корреспондент URA.RU.
«У нас уже доказано, что если разметку нанести, все, на 20% ДТП сразу же снижение будет. Потому что человек едет, он понимает, в каком ряду ему двигаться. В законе четко прописано — разметка должна быть постоянно. А ее нет. Комитет по транспорту, когда вы начнете шевелить это все? Я знаю, что у нас уже все готово. Краска готова, машины готовы. Чего мы ждем? Когда я предписания начну давать и наказывать?» — возмутился Ярыш.
Он подчеркнул, что разметок в Екатеринбурге нет даже на «гостевых маршрутах», в частности, на улице Белинского, где четырехполосное движение. И это особенно негативно сказывается на водителях-новичках — они путаются в большом количестве полос на трассах.
Замдиректора департамента транспорта мэрии Сергей Яскевич пообещал, что разметку в городе начнут наносить после 20 апреля, когда будет стабильно тепло. «Есть рекомендации по нанесению разметки. Работы должны осуществляться в соответствующих погодных условиях. Для краски, когда +5 градусов. Прогрелась погода и асфальт. Для пластика — асфальт должен прогреться до +10 градусов. Он должен быть сухим. Влажность воздуха должна быть соответствующая», — рассказал он. Добавив, что вся разметка сошла за зиму, так как краска держится обычно три месяца, а нанесенный пластик — шесть.
«Давайте в снег наносить будем», — предложил Яскевич. На что Ярыш ответил, что в годы его работы в Первоуральске на федеральных трассах разметку наносили уже в -15 градусов и краска хорошо держалась, и напомнил, что службы «работают для людей».
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