14 апреля 2025

В Екатеринбурге нашли места, где чаще случаются ДТП

В Екатеринбурге обнаружили шесть основных мест концентрации ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2024 года мест концентраций ДТП стало меньше на четыре участка
С 2024 года мест концентраций ДТП стало меньше на четыре участка Фото:

В Екатеринбурге в 2025 году обнаружены шесть основных мест концентрации ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Об этом в ходе комиссии гордумы по безопасности рассказал замдиректора департамента транспорта мэрии Сергей Яскевич, передает корреспондент URA.RU.

«По результатам анализа ДТП, произошедших в 2024 году, в настоящее время определено пять новых мест концентрации ДТП. И из тех 10-ти мест, которые были зарегистрированы, повторилось одно. Таким образом, на территории Екатеринбурга имеется шесть мест», — рассказал Яскевич.

По его словам, больше всего аварий происходит на перекрестке улиц Новосибирская — Санаторная (с 2024 года). А также (с 2025 года) на перекрестке улиц Токарей — Татищева, Белинского — Фурманова, 8 Марта — Большакова, Грибоедова — Бородина и на улице Трактовая в районе дома номер один. Власти города обещают эти участки устранить.

В 2024 году таких мест концентрации аварий было 10. Девять были в течение года ликвидированы.

Яскевич добавил, что в 2024 году в городе в целом зарегистрировано 21849 ДТП. Из них 1136 — с пострадавшими, что больше на 1,6%, чем в 2023 году. В ДТП в 2024 году погибли 74 человека и 1405 были травмированы. В 134 случаях аварии произошли с участием детей. Два ребенка погибли.

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В Екатеринбурге в 2025 году обнаружены шесть основных мест концентрации ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Об этом в ходе комиссии гордумы по безопасности рассказал замдиректора департамента транспорта мэрии Сергей Яскевич, передает корреспондент URA.RU. «По результатам анализа ДТП, произошедших в 2024 году, в настоящее время определено пять новых мест концентрации ДТП. И из тех 10-ти мест, которые были зарегистрированы, повторилось одно. Таким образом, на территории Екатеринбурга имеется шесть мест», — рассказал Яскевич. По его словам, больше всего аварий происходит на перекрестке улиц Новосибирская — Санаторная (с 2024 года). А также (с 2025 года) на перекрестке улиц Токарей — Татищева, Белинского — Фурманова, 8 Марта — Большакова, Грибоедова — Бородина и на улице Трактовая в районе дома номер один. Власти города обещают эти участки устранить. В 2024 году таких мест концентрации аварий было 10. Девять были в течение года ликвидированы. Яскевич добавил, что в 2024 году в городе в целом зарегистрировано 21849 ДТП. Из них 1136 — с пострадавшими, что больше на 1,6%, чем в 2023 году. В ДТП в 2024 году погибли 74 человека и 1405 были травмированы. В 134 случаях аварии произошли с участием детей. Два ребенка погибли.
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