В Екатеринбург нагрянет штормовой ветер

Порывы ветра будут достигать 18м/с.
В столицу Свердловской области приходит теплая погода, но вместе с ней штормовой ветер. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«Ветер западный, юго-западный, 5-10м/с, днем местами порывы 15-18 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра. Днем жителей Екатеринбурга ожидает теплая погода, от +8 до +13 градусов. Ближе к ночи температура опустится до 0.
В течение всего дня ожидается переменная облачность без осадков. На крайнем севере области днем может пройти небольшой дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!