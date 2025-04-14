14 апреля 2025

В Екатеринбург нагрянет штормовой ветер

В течение дня ожидается ветер с порывами до 18 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 18м/с.
Порывы ветра будут достигать 18м/с. Фото:

В столицу Свердловской области приходит теплая погода, но вместе с ней штормовой ветер. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«Ветер западный, юго-западный, 5-10м/с, днем местами порывы 15-18 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра. Днем жителей Екатеринбурга ожидает теплая погода, от +8 до +13 градусов. Ближе к ночи температура опустится до 0.

В течение всего дня ожидается переменная облачность без осадков. На крайнем севере области днем может пройти небольшой дождь.

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В столицу Свердловской области приходит теплая погода, но вместе с ней штормовой ветер. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «Ветер западный, юго-западный, 5-10м/с, днем местами порывы 15-18 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра. Днем жителей Екатеринбурга ожидает теплая погода, от +8 до +13 градусов. Ближе к ночи температура опустится до 0. В течение всего дня ожидается переменная облачность без осадков. На крайнем севере области днем может пройти небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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