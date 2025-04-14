Екатеринбуржец покорил Аргентину, выжив в воде с хищниками. Фото, видео

15 апреля 2025 в 12:43 Размер текста - 17 +

Константин Пермикин был единственным русским участником чемпионата Фото предоставлено Константином Пермикиным Екатеринбуржец Константин Пермикин победил в чемпионате Open Water Argentina, сумев преодолеть дистанцию на открытой воде, кишащей пираньями, кайманами и анакондами. О приключениях сотрудника российского диппредставительства — в материале URA.RU. Константину 44 года, по его словам, плавать он научился лишь в 2019 году. Как только почувствовал уверенность в своих силах, решил участвовать в соревнованиях. Первым был международный чемпионат X-Waters World Championship, организованный командой из Нижнего Новгорода. Константин занимается плаванием всего шесть лет Фото предоставлено Константином Пермикиным Уральца тренирует Сергей Хурсанов — мастер спорта международного класса, член сборной России по плаванию на открытой воде. Хурсанов занимается с Константином по той же схеме, что и в сборной: заплыв на пять километров без остановок, 100 бассейнов по 50 метров и различные упражнения. Екатеринбуржец даже ездил на сборы, но сейчас тренировки проходят только онлайн. Все из-за командировки в Аргентину. Туда Константин уехал в 2023-м — чтобы налаживать связи с Южной Америкой. Он работает начальником экономического отдела торгпредства России в Аргентине. Open Water Argentina проходит ежегодно, состоит он из двух частей — регулярного чемпионата с заплывами на короткие дистанции (один, 2,5 и пять километров) и гран-при, где нужно преодолеть от десяти до 20 км. «Я познакомился с организатором чемпионата в бассейне, в который хожу. Он предложил мне поучаствовать, и я согласился. Каждый месяц, начиная с ноября, проходил по одному этапу. Было два заплыва в реке Уругвай — по десять и 18 км, заплыв в Паране (20 км), в озере Лаго Морено (10 километров). Пятый этап прошел 6 апреля — это был финал», — рассказал Константин. В заплыве участвовало около 300 человек Фото предоставлено Константином Пермикиным По его признанию, из экстремального была лишь погода — сейчас в Аргентине осень. Но есть еще один нюанс. «Парана и Уругвай — очень широкие и длинные реки, в них действительно водятся пираньи, кайманы — это аллигаторы, проще говоря, есть анаконды и ядовитые змеи. Они водятся ближе к различным островкам. Бывает время от времени случаи нападения на людей, но на соревнованиях нас сопровождают лодки, люди с рациями — здесь риск исключен», — обозначил Константин. В Open Water Argentina спортсмен занял первое место в возрастной категории от 40 до 44 лет и третье место в абсолютном зачете (то есть вне зависимости от возрастной категории). Он был единственным русским участником гонки. По словам екатеринбуржца, подобные международные состязания помогают формировать у иностранцев положительное отношение к России. «Еще для меня это возможность установить контакты. В основном спортсмены в этой области — крупные предприниматели. К тому же хочется улучшить образ российского дипломатического работника, показать, что Россия — это не медведь, балалайка, водка», — говорит Константин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Константин Пермикин победил в чемпионате Open Water Argentina, сумев преодолеть дистанцию на открытой воде, кишащей пираньями, кайманами и анакондами. О приключениях сотрудника российского диппредставительства — в материале URA.RU. Константину 44 года, по его словам, плавать он научился лишь в 2019 году. Как только почувствовал уверенность в своих силах, решил участвовать в соревнованиях. Первым был международный чемпионат X-Waters World Championship, организованный командой из Нижнего Новгорода. Уральца тренирует Сергей Хурсанов — мастер спорта международного класса, член сборной России по плаванию на открытой воде. Хурсанов занимается с Константином по той же схеме, что и в сборной: заплыв на пять километров без остановок, 100 бассейнов по 50 метров и различные упражнения. Екатеринбуржец даже ездил на сборы, но сейчас тренировки проходят только онлайн. Все из-за командировки в Аргентину. Туда Константин уехал в 2023-м — чтобы налаживать связи с Южной Америкой. Он работает начальником экономического отдела торгпредства России в Аргентине. Open Water Argentina проходит ежегодно, состоит он из двух частей — регулярного чемпионата с заплывами на короткие дистанции (один, 2,5 и пять километров) и гран-при, где нужно преодолеть от десяти до 20 км. «Я познакомился с организатором чемпионата в бассейне, в который хожу. Он предложил мне поучаствовать, и я согласился. Каждый месяц, начиная с ноября, проходил по одному этапу. Было два заплыва в реке Уругвай — по десять и 18 км, заплыв в Паране (20 км), в озере Лаго Морено (10 километров). Пятый этап прошел 6 апреля — это был финал», — рассказал Константин. По его признанию, из экстремального была лишь погода — сейчас в Аргентине осень. Но есть еще один нюанс. «Парана и Уругвай — очень широкие и длинные реки, в них действительно водятся пираньи, кайманы — это аллигаторы, проще говоря, есть анаконды и ядовитые змеи. Они водятся ближе к различным островкам. Бывает время от времени случаи нападения на людей, но на соревнованиях нас сопровождают лодки, люди с рациями — здесь риск исключен», — обозначил Константин. В Open Water Argentina спортсмен занял первое место в возрастной категории от 40 до 44 лет и третье место в абсолютном зачете (то есть вне зависимости от возрастной категории). Он был единственным русским участником гонки. По словам екатеринбуржца, подобные международные состязания помогают формировать у иностранцев положительное отношение к России. «Еще для меня это возможность установить контакты. В основном спортсмены в этой области — крупные предприниматели. К тому же хочется улучшить образ российского дипломатического работника, показать, что Россия — это не медведь, балалайка, водка», — говорит Константин.