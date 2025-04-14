Китайские авто подешевели в Свердловской области

В Свердловской области по итогам первого квартала 2025 года автомобили китайских производителей вошли в топ-3 самых подешевевших. Актуальную статистику URA.RU привели в «Авито Авто».
Так, первое место по снижению цены заняли авто марки Chery. Модель Tiggo 4 Pro стала стоить в среднем 2,05 миллиона рублей (-16,3%). «Москвич 3» в среднем стоил 1,7 миллиона рублей — он занял второе место в топе (-15,1% в цене по итогам квартала). Chery Tiggo 7 Pro Max можно было купить в среднем за 3,06 миллиона рублей, стоимость стала ниже на 4,4%.
«Цена автомобиля — комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев. Средняя стоимость нового авто в первом квартале 2025-го составила 2,4 миллиона рублей (-1,2%).
По прогнозам аналитиков, ключевым поставщиком автомобилей на рынок в ближайшие годы может стать Китай. Производители укрепляют свои позиции в России, поэтому проблем с доступностью и обслуживанием таких авто нет.
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